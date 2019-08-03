Депутат парламента Дагестана Раджабов вновь арестован по новому уголовному делу

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

Раджабов был задержан после того, как Верховный суд Дагестана смягчил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков.

"Суд поддержал ходатайство следствия и избрал в качестве меры пресечения депутату заключение под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник.

Раджабов в первый раз был задержан 22 мая после проведения обысков в рабочем кабинете и дома. Советский районный суд Махачкалы 24 мая арестовал Раджабова на два месяца. Следствие считает, что депутат на посту руководителя правового управления администрации Махачкалы участвовал в преступном сообществе, которое незаконно оформило в собственность более тысячи земельных участков. Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана.

18 июля Советский районный суд Махачкалы продлил арест Раджабову до 15 ноября 2019 года. Однако 1 августа Верховный суд Дагестана отменил это постановление Советского суда и освободил его из-под стражи, назначив меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретили вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20:00 до 08:00. В этот же день вечером на выходе из СИЗО Раджабов был вновь задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков.