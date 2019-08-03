Еще один фигурант по делу о массовых беспорядках в Москве задержан и доставлен в СК

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Еще один фигурант появился в деле о массовых беспорядках, которое было возбуждено после несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, адвокаты которой сейчас оказывают правовую помощь задержанному, его зовут Даниил Конов и его доставили в СУ СК по Москве.

"СКР задержал после обыска Даниила Конова по подозрению в массовых беспорядках. К нему (в здание столичного управления Следственного комитета - прим. ТАСС) на Новокузнецкую едет адвокат Светлана Сидоркина", - сказал Чиков, не уточнив подробностей.

Адвокат Сидоркина, в свою очередь, подтвердила ТАСС, что прибыла в здание Главного следственного управления СК по Москве для оказания правовой помощи, однако подробности также не раскрыла.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.