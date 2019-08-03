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Задержанный на несогласованной акции в Москве глава комиссии СПЧ доставлен в ОВД "Марьино"

Другие подробности пока не приводятся

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин, который был задержан на несогласованной акции в центре Москвы, доставлен в ОВД "Марьино", сообщил ТАСС член Совета Александр Брод.

"Каляпин сейчас находится в ОВД "Марьино", подробностей задержания я не знаю", - сказал Брод.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в центре Москвы около 600 человек за участие в несанкционированной акции, в которой приняли участие примерно 1,5 тыс. человек.

 

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