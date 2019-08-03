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Количество отравившихся в детском лагере в Подмосковье выросло до 11 человек

СК проводит проверку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество людей, отравившихся в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья, возросло до 11 человек. Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления детей в лагере в Подмосковье, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Московской области.

"3 августа в правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодежного центра "Солнечный Олимп" с жалобами на боль в животе 10 детей и одного воспитателя. По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, продолжается допрос очевидцев произошедшего", - сказали в ведомстве.

По данным СК, состояние детей удовлетворительное, их проверяют на вирусную инфекцию.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о семи детях, которых госпитализировали с отравлением. Они были доставлены в Коломенскую районную больницу.

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