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Десятки несовершеннолетних задержаны на несогласованной акции в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович при этом отметил, что общей статистики пока у него нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Десятки несовершеннолетних были задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Я нахожусь сейчас в ОВД "Арбат". Это уже пятый ОВД, который я посетил. Задержано много несовершеннолетних в разных местах, общей статистики у меня нет, но это десятки ребят. Из разных мест я получал больше 20 сообщений [о задержаниях несовершеннолетних], но сказать это точно очень трудно, потому что я сам не могу везде быть и проверить. Больше десятка я видел сам", - сказал он.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции.

 

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