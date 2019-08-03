Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 9 самодельных взрывных устройств в дагестанском селе Гимры, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.

Общий вес зарядов составлял около 90 кг. Взрывные устройства состояли труб, наполненных смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры и были начинены кусками арматуры. Предметы уничтожены правоохранителями. По делу ведется проверка.