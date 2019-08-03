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Автомобиль попал в ДТП и загорелся возле аэропорта Внуково

Два человека погибли

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля произошло неподалеку от аэропорта Внуково, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково легковая машина врезалась в отбойник, в результате погибли два человека, которые в ней находились", - сказали в Госавтоинспекции.

В пресс-службе главка столичного МЧС ТАСС сообщили, что в результате автоаварии автомобиль загорелся. "В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, люди погибли не в результате возгорания, а в результате автоаварии", - отметили в ведомстве.

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