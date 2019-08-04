Семь человек пострадали в ДТП в Новосибирской области

ТАСС, 4 августа. Семь человек пострадали в результате ДТП, произошедшем в ночь на воскресенье в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Сегодня в 00:45 (20:45 мск субботы) в Новосибирском районе на Ордынской трассе недалеко от села Ярково произошло столкновение автомобилей Toyota Vista и Nissan Sunny. Первый автомобиль двигался в сторону Новосибирска, второй следовал во встречном направлении. По предварительным данным, с места аварии в лечебное учреждение доставлены cемь человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по региону, водитель Toyota не имел водительского удостоверения и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Сотрудники полиции устанавливают причины, обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм.