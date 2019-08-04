В крупнейшем торговом центре Баку произошел пожар

БАКУ, 4 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье в крупнейшем торговом центре Баку - "Садарак". Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горючую линию МЧС поступила информация о пожаре в одном из складов торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место происшествия привлечены подразделения противопожарной службы и спасательные силы Службы спасения особого риска", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции.

В Минздраве Азербайджана корреспонденту ТАСС сообщили, что семь сотрудников МЧС отравились дымом при тушении пожара в ТЦ "Садарак".

"Семь сотрудников МЧС отравились от дыма, они помещены в токсикологическое отделение Республиканского клинического центра", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, на место происшествия отправлены 15 бригад скорой помощи.

В новость были внесены изменения (18:50 мск) - добавлена информация по тексту.