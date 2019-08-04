Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим "локального бедствия"

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Мэр города Эль-Пасо (штат Техас) Ди Марго объявил о введении режима "локального бедствия" на его территории. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в Twitter.

Градоначальник подчеркнул, что такая мера "активирует со стороны [властей] штата соответствующие усилия по восстановлению, необходимые для того, чтобы город смог решить [проблемы], связанные с трагедией, произошедшей на этих выходных". "Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр. "Этот бессмысленный акт жестокости не станет определением для нашего сообщества", - подчеркнул он.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Как сообщил на пресс-конференции начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен, незадолго до трагедии задержанный разместил в соцсетях четырехстраничный манифест, проникнутый расистскими идеями и направленный против иммигрантов.