СМИ: не менее 16 человек погибли в результате ДТП и взрыва в Каире

ТАСС, 5 августа. По меньшей мере 16 человек стали жертвами ДТП в Каире у Института рака в понедельник, еще 21 пострадал. Об этом сообщило издание Egyptian streets со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его данным, в результате столкновения нескольких машин произошел взрыв, подробности не уточняются. Отмечается, что в результате происшествия также нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Пациенты и медперсонал эвакуированы.

Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.

В новость были внесены изменения (03:02 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.