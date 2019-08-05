Экс-проректор национального исследовательского университета в Белгороде найден мертвым

КУРСК, 5 августа. /ТАСС/. Директор "Управляющая компания БелГУ" Валентин Затенацкий, занимавший ранее пост проректора Белгородского государственного национального исследовательского университета, обнаружен мертвым, обстоятельства его гибели выясняются правоохранительными органами, сообщила ТАСС в понедельник представитель вуза.

"С начала 2000-х годов работал у нас, занимался инженерными службами и строительством, до недавнего времени был проректором по строительству и административно-хозяйственной части, а в последнее время возглавлял "УК БелГУ", которая выполняла строительные работы для университета. Обстоятельства гибели выясняются правоохранительными органами", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в СУ СК России по Белгородской области, заявление о пропаже Затенацкого поступило в правоохранительные органы 2 августа. "Мы проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в автомобиле в Белгородском районе, устанавливаем его личность", - сказали в пресс-службе ведомства, отметив, что тело мужчины было обнаружено 4 августа.