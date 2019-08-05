Суд начнет рассмотрение в особом порядке дела экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 6 августа начнет рассмотрение в особом порядке уголовного дела в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание будет открытым и начнется в 11:30 мск", - сказали в суде.

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Так как дело рассматривается в особом порядке, в суде не будут изучаться доказательства, а сам приговор не может быть выше двух третей от максимального срока наказания.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

Найденное имущество

Ранее в СК РФ сообщили, что в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом были обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этих 1357 объектов были печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

Экстрадиция

1 октября 2010 года Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября того же года - в международный. Процесс экстрадиции Кузнецова из Франции начался в 2013 году. Дело о его выдаче рассматривали Апелляционные суды Экс-ан-Прованса и Лиона с участием представителя Генпрокуратуры РФ, они подтвердили обоснованность запроса России об экстрадиции Кузнецова.

Премьер-министр Франции подписал декрет о его выдаче 21 ноября 2017 года. Госсовет Франции отклонил поданную Кузнецовым жалобу 28 декабря 2018 года, рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при содержании в пенитенциарных учреждениях России. 3 января текущего года Кузнецов был экстрадирован в РФ.