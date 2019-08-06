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Экс-директор аэропорта Якутска приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о взятке

По версии следствия, за несколько лет Николай Местников путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в 14 млн рублей

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Якутский городской суд приговорил бывшего директора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам лишения свободы  в колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщил ТАСС во вторник представитель суда.

"Приговорен к девяти годам лишения свободы", - сказал представитель суда.

Уголовное дело в отношении экс-директора аэропорта Якутска было возбуждено в июле прошлого гола Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ.

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в 14 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту Якутска. Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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