Таджикистан подтвердил гражданство всех погибших и четверых пострадавших в ДТП под Рязанью

ДУШАНБЕ, 6 августа. /ТАСС/. Таджикистан подтверждает гражданство шестерых погибших и четверых пострадавших в результате ДТП во вторник утром на 405 км автодороги М-5 "Урал". Об этом ТАСС сообщил по телефону пресс-секретарь представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Иброхим Ахмедов.

"На данный момент мы подтверждаем гражданство всех шестерых погибших в ДТП в Рязанской области. Среди погибших - мать и ее 14-летняя дочь. Еще четверо граждан Таджикистана числятся среди пострадавших в этом ДТП, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал Ахмедов.

"В тесном взаимодействии с российскими государственными структурами по данному вопросу находится также посольство Таджикистана и консульский отдел дипломатической миссии в Москве", - добавил Ахмедов. Ранее председатель рязанского областного таджикского центра "Сомони" Хасан Шамсиев сказал ТАСС, что представители организации выехали на место происшествия, чтобы оказать помощь в отправке тел погибших в Москву.

Во вторник утром на 405 км автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают причины аварии.