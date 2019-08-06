Суд на полгода продлил арест экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство стороны обвинения, продлить Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев", - огласила решение судья.

Кузнецов полностью признает вину и просит о рассмотрении дела в особом порядке.

Он обвиняется в десяти преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), девяти преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), и трех преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Если дело будет рассматриваться в особом порядке, в суде не будут изучаться доказательства, а приговор не сможет быть больше двух третей от максимального срока наказания.

Адвокат Кузнецова Алексей Карпов попросил суд снять с бывшего министра финансов Московской области обвинения по 14 эпизодам в связи с истечением срока давности.

"Защита усматривает, что по данному делу истекли сроки давности по ряду эпизодов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и по ч. 1 ст. 174 УК РФ ("Отмывание денежных средств")", - обратился к суду Карпов.

Представители потерпевших заявили возражения на снятие с Кузнецова обвинений по этим эпизодам, но попросили время для подготовки правовой позиции. Суд отложил заседание на 14 августа на 14:00 мск.

Как ранее сообщили в СК, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы вместе с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Также Кузнецов с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, отмывании денег и легализации другого имущества, приобретенного незаконным путем. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

В новость были внесены изменения (13:52 время мск) — добавлен комментарий адвоката.