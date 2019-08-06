В Татарстане убили девятимесячную девочку

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

"Ночью 6 августа 2019 года в квартире одного из домов по улице Нурихана Фаттаха города Казани обнаружено тело девятимесячной девочки с признаками насильственной смерти в виде побоев и черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, 5 августа к матери ребенка пришел знакомый. Женщина попросила его посидеть с девочкой и ушла в магазин. Девочка начала капризничать, мужчина избил ее. Вернувшись домой, женщина обнаружила у ребенка травмы, но не обратилась в больницу, девочка умерла через несколько часов.