СМИ: при взрыве на западе Пакистана погибли два человека

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере два человека погибли, 13 получили ранения при взрыве в городе Кветта на западе Пакистана. Об этом во вторник сообщает газета Tribune.

По данным местной полиции, инцидент произошел на городском рынке. Службы безопасности устанавливают причину взрыва. Полиция оцепила место происшествия, пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

12 апреля в результате взрыва самодельного взрывного устройства около рынка Кветты погибли 20 человек, еще 48 получили ранения. Ответственность за эту атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).