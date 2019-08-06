СК проводит проверку после инцидента с разбитыми фонарями в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следователи транспортного СК начали проверку после инцидента с самолетом, который в аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе сбил фонари. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка по факту авиационного события на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Домодедово. По данным следствия, утром 5 августа при осмотре взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы обнаружил осколки стекол от разбитых фонарей", - сказала она.

При посадке самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Симферополь, были выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.