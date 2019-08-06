Источник: арестованного в Пенсильвании россиянина отпустили под залог до суда

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Кузнецов, арестованный во вторник в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия в Россию, отпущен до суда под залог. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно от знакомого с обстоятельствами дела источника.

"Да, он был задержан, но для него был установлен залог, и он отпущен на свободу до суда, - рассказал источник. - Заседание суда может состояться примерно через месяц".

Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили о том, что 6 августа в городе Дингманс-Ферри (штат Пенсильвания) был арестован гражданин России Владимир Кузнецов, которого "подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США".

Как утверждается в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, копия которого имеется в распоряжении корреспондента ТАСС, Кузнецов арестован в Пенсильвании по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. В документе также сообщается, что в случае признания виновным Кузнецову грозит "максимум 20 лет тюрьмы".