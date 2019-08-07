Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Авария произошла на трассе в Саратовской области, в результате столкновения автомобиля Kia и большегруза погибли женщина и двое детей, еще два человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД региона.

"По предварительным данным, около 06:00 (05:00 мск) на 366-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район) произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. В результате ДТП, по предварительным данным, женщина и двое детей погибли. Мужчина и еще один ребенок доставлены в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

По информации МВД, по предварительным данным, водитель уснула за рулем.