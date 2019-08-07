В Петербурге неизвестные избили и ограбили туристку из Перу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Туристку из Перу избили и ограбили неизвестные в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в среду в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Женщина подала заявление в полицию во вторник. Она рассказала, что во дворе одного из домов на проспекте Большевиков на нее напали два человека, избили, а затем отобрали мобильный телефон и скрылись.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (“Грабеж”). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников”, - говорится в распространенном полицией сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, пострадавшая получила легкие телесные повреждения и не нуждается в госпитализации.