{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге неизвестные избили и ограбили туристку из Перу

Злоумышленники отобрали у женщины мобильный телефон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Туристку из Перу избили и ограбили неизвестные в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в среду в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Женщина подала заявление в полицию во вторник. Она рассказала, что во дворе одного из домов на проспекте Большевиков на нее напали два человека, избили, а затем отобрали мобильный телефон и скрылись. 

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (“Грабеж”). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников”, - говорится в распространенном полицией сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, пострадавшая получила легкие телесные повреждения и не нуждается в госпитализации.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Бастрыкин возбудил дело против мирового судьи в Чувашии из-за мошенничества
Роза Габдуллова подозревается в мошенничестве на сумму более 4 млн рублей
Читать полностью