Цистерна сошла с рельсов в Тамбове

ТАМБОВ, 7 августа. /ТАСС/. Цистерна для нефтепродуктов сошла с рельсов в Тамбове в районе Астраханской улицы, пострадавших нет, движение по улице осложнено, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Цистерна для нефтепродуктов сошла с рельсов в районе Астраханской улицы, разлива топлива нет, она пустая. Пострадавших нет, имеется затруднение движения в южной части Тамбова на Астраханской улице, через которую проходят железнодорожные пути", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на место выехали специалисты МЧС и необходимая спецтехника.