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Цистерна сошла с рельсов в Тамбове

По данным регионального МЧС, в городе осложнено движение

ТАМБОВ, 7 августа. /ТАСС/. Цистерна для нефтепродуктов сошла с рельсов в Тамбове в районе Астраханской улицы, пострадавших нет, движение по улице осложнено, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Цистерна для нефтепродуктов сошла с рельсов в районе Астраханской улицы, разлива топлива нет, она пустая. Пострадавших нет, имеется затруднение движения в южной части Тамбова на Астраханской улице, через которую проходят железнодорожные пути", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на место выехали специалисты МЧС и необходимая спецтехника.

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