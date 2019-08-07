Заслуженный тренер России по самбо Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Мастер спорта, заслуженный тренер России по самбо Валерий Дербин погиб в ДТП в Выборгском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

По данным управления ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла во вторник вечером на улице Михаила Дугина. Hyundai Tucson, за рулем которого находился Дербин, врезался в BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Kia и Audi.

"Водитель машины Hyundai Tucson - Дербин Валерий Александрович 1955 года рождения, пенсионер, без характерных телесных повреждений, скончался на месте ДТП", - сказал собеседник агентства.

Сын Дербина Евгений в социальных сетях также сообщил о смерти отца.

Дербин работал в школе олимпийского резерва имени Алексеева в Санкт-Петербурге, он был заслуженным тренером РФ по самбо. По данным местных СМИ, Дербин также тренировал сына чемпиона мира по боксу в тяжелом весе и депутата Госдумы РФ Николая Валуева.