Дело возбуждено в отношении жительницы Ставрополья, подозреваемой в поджоге полицейского

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ставрополья, которая подозревается в поджоге сотрудницы полиции. Представитель правоохранительных органов серьезных травм в происшествии не получила, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Следственный отдел по городу Невинномысску возбудил уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая облила ее [сотрудницу полиции] горючей жидкостью и подожгла. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря оперуполномоченным полиции, которые сразу же потушили пламя. Инспектор не получила серьезных травм", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

По данным следствия, происшествие случилось вечером 8 мая 2019 года в городе Невинномысске. Инспектор по делам несовершеннолетних проверяла факт исчезновения семилетней дочери подозреваемой. Полицейский пыталась получить пояснения от матери ребенка, которая в ответ подожгла ее. Пропавшая девочка была обнаружена в тот же день, она была в гостях у бабушки.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемая допрошена, в рамках расследования назначено проведение комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.