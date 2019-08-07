СК возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков после ликвидации боевика в Ингушетии

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после ликвидации в среду боевика в селе Вознесенское, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ингушетии.

"Следственным отделом по городу Малгобек СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", -говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 4:30 мск на территории села Вознесенское был введен режим КТО. В одном из домов села находился боевик, который при предложении силовиков сдаться, открыл огонь. В ходе боя он был ликвидирован, режим КТО был отменен в селе в 7:00 мск.