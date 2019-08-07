Двое рабочих погибли при откачки воды в канализационном люке на северо-западе Москвы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Двое рабочих погибли при откачки воды в канализационном люке на Таллинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Двое рабочих погибли в канализационном люке на Таллинской улице в районе дома № 19 в парке, где проводились работы по откачке воды", - сказал собеседник агентства, добавив, что причины смерти устанавливаются.

По его словам, в настоящее время тела рабочих извлекают из коллектора, на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.