Информация о минировании аэропорта в Краснодаре оказалась ложной

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Экстренные службы Краснодара осмотрели семь самолетов, вылетающих из аэропорта из-за анонимного сообщения о минировании, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"Сотрудниками соответствующих служб и правоохранительных органов проведены оперативные мероприятия. Были досмотрены семь самолетов. Информация о минировании не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что аэропорт работает в штатном режиме. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу ТАСС сообщили, что опасных предметов на самолетах, находящихся на взлетно-посадочной полосе, в здании аэровокзала и на прилегающей территории обнаружено не было. "Устанавливаются лица, причастные к ложному сообщению", - сказала пресс-секретарь Светлана Кумалагова.

Ранее сообщалось, что в телефонную справочную международного аэропорта Краснодар в среду поступило анонимное сообщение о минировании самолета. Пассажиры и багаж всех вылетающих рейсов были направлены в аэровокзал.