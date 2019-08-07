Полиция проверяет информацию о вооруженном мужчине в офисном здании компании Gannett

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют сведения о проникновении вооруженного мужчины в расположенное в американском городе Маклин (штат Вирджиния) офисное здание компании Gannett, которой принадлежит ряд СМИ, в том числе газета USA Today. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского управления округа Фэрфакс в Twitter.

Стражи порядка уточнили, что ранее получили соответствующую информацию и проверяют ее. Полиция рекомендует не приближаться к указанному месту.

USA Today, административный офис которой расположен в здании, сообщила, что была проведена эвакуация. Из здания вывели сотни людей. Рядом с ним находятся сотрудники правоохранительных органов, в том числе полицейский спецназ. Над данным районом барражирует вертолет.