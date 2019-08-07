Дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Уголовные дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля и о легализации денежных средств через основанный Алексеем Навальным ФБК переданы для расследования в центральный аппарат СК. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в главное следственное управление СК России", - сказали в СК.

Следственный комитет объявил в розыск двух участников массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля.

"Два человека, участвовавшие в июльских беспорядках, находятся в розыске, среди них Сергей Фомин", - сказали в СК.

Фомин покинул территорию несанкционированной акции, взяв на руки чужого ребенка. Ему заочно предъявлено обвинение в массовых беспорядках.

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