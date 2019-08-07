Информация о вооруженном мужчине в офисном здании компании Gannett не подтвердилась

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не нашли свидетельств проникновения в среду вооруженного мужчины в расположенное в американском городе Маклин (штат Вирджиния) офисное здание компании Gannett, которой принадлежит ряд СМИ, в том числе газета USA Today. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского управления округа Фэрфакс в Twitter.

Стражи порядка сейчас продолжают осматривать помещения. "К настоящему времени мы не нашли каких-либо свидетельств насильственных действий или наличия пострадавших", - отметили в полиции.

Как сообщила USA Today, административный офис которой находится в здании, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов посчитали, что поступившая им информация относительно мужчины с огнестрельным оружием не соответствует действительности. Вооруженных людей обнаружено не было.

Издание отмечает, что ранее из здания эвакуировали сотни человек. Рядом с ним находились сотрудники правоохранительных органов, в том числе полицейский спецназ. Над данным районом барражировал вертолет.