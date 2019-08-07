Тело утонувшего во время шторма в Абхазии туриста отправили в Москву

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Тело утонувшего 5 августа в Гагре во время шторма российского туриста Дмитрия Апраксина отправили в среду в Москву, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

"В Абхазию приехала мать утонувшего туриста. Сегодня тело погибшего отправлено в Москву", - сказал Лавриков.

Ранее сообщалось, что тело туриста из Москвы Дмитрия Апраксина, 1982 года рождения, обнаружили в море 5 августа. В этот день вблизи побережья Абхазии был четырехбальный шторм, высота волн достигала более 3 м.