Один человек госпитализирован с ножевым ранением в результате драки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге в среду вечером, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением. Остальным участникам драки удалось скрыться, их разыскивает полиция, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, конфликт произошел между водителями и пассажирами иномарок Daewoo Nexia и Hyundai Solaris. "В результате инцидента 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia получил ножевое ранение и был госпитализирован, а его оппоненты скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего, приняты меры к розыску и задержанию скрывшихся участников конфликта", - сказал представитель ведомства.

Городские СМИ опубликовали запись с камер наблюдения, на которых видно, что участниками драки стали шесть-семь человек.