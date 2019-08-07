Пункт временного размещения открыт после аварии с автобусом под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Пункт временного размещения для пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, открыт в поселке Верхнебаканском Краснодарского края, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы МЧС по краю.

"Открыт пункт временного размещения в Верхенебаканском на улице Ленина, пострадавшие доставляются в лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства, не уточнив количества пострадавших.

Он также добавил, что ЧП произошло недалеко от поселка Верхенебаканский.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском, в автобусе в момент ДТП находились 42 человека. В настоящее время известно о четырех погибших и более 30 пострадавших.