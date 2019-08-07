Спасательные работы на месте ДТП с автобусом под Новороссийском завершились

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Спасательные работы на месте ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском завершились, в настоящее время ликвидируются последствия происшествия, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

"Спасательные работы завершены, пострадавшие доставлены в медучреждение. Продолжается работа по ликвидации последствий ДТП", - сказал Гавриляк.

ДТП с автобусом произошло около 22:20 мск в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По информации ГИБДД, в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В момент ЧП в автобусе и автомобиле находились 45 человек. В результате ДТП погибли три человека.