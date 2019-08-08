Полицейские застрелили медведя, который забрел на территорию школы в Магадане

ТАСС, 8 августа. Полиция Магадана застрелила медведя, который подошел близко к одной из школ города, сообщает в четверг пресс-служба областного УМВД.

"8 августа текущего года в 05:45 (21:45 мск 7 августа) в дежурную часть полиции поступило сообщение о нахождении медведя в черте города Магадана. В соответствии с федеральным законом "О полиции", в 07:00 (23:00 мск) часов утра хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей", - говорится в сообщении.

Магадан является административным центром Магаданской области, его население составляет чуть больше 90 тыс. человек.