Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском

ТАСС, 8 августа. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после падения в обрыв легкового автомобиля и автобуса, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель региональной прокуратуры Антон Лопатин.

"Организовали проверку. Подробности чуть позже", - сказал Лопатин.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в среду вечером на автодороге Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский. В результате столкновения оба транспортных средств упали в обрыв, глубина которого составляет около 30 метров. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое детей. По последним данным Минздрава Краснодарского края, 44 человека госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.