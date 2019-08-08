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ДТП с автобусом под Новороссийском

Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском

По факту ДТП возбудили уголовное дело

ТАСС, 8 августа. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после падения в обрыв легкового автомобиля и автобуса, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель региональной прокуратуры Антон Лопатин.

"Организовали проверку. Подробности чуть позже", - сказал Лопатин.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в среду вечером на автодороге Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский. В результате столкновения оба транспортных средств упали в обрыв, глубина которого составляет около 30 метров. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое детей. По последним данным Минздрава Краснодарского края, 44 человека госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКраснодарский крайДТП с автобусом под Новороссийском
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