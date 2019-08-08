Четыре жителя Якутии обратились к врачам из-за дыма, вызванного лесными пожарами

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Четыре человека за прошедшие сутки обратились за медицинской помощью из-за задымленности, вызванной лесными пожарами в Якутии, сообщается в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с задымленностью за прошедшие сутки за медицинской помощью обратились четыре человека, всего обращений - пять. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

Задымленность из-за лесных пожаров сохраняется в нескольких населенных пунктах, в том числе Якутске.

В четверг по республике исследовано 45 проб атмосферного воздуха в 11 районах республик. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода установлено в поселке Батагай Верхоянского района. Уровень ПДК составил - 7,19 мг/м3 при норме в 5 мг/м3.

Общая площадь лесных пожаров в регионе составляет 884,9 тыс. га. К тушению пожаров привлечено 624 человека, в том числе 103 работника службы наземной охраны лесов, 268 парашютистов и десантников-пожарных. В населенных пунктах с высокой пожарной опасностью устанавливаются противопожарные разрывы, минерализованные полосы. В некоторых селах предпочитают действовать на опережение - проводят встречный отжиг огня от защитных линий.

В Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера.