В Подмосковье полицейские задержали наркокурьера, спавшего в автомобиле у обочины

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили у мужчины, спавшего в машине у обочины под Коломной, около 1 кг спайсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка полиции Московской области.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ГИБДД по Коломенскому городскому округу задержан 28-летний житель Рязани, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. В дневное время инспекторы ДПС на Песковском шоссе заметили припаркованный на обочине автомобиль иностранного производства с явными механическими повреждениями, в котором спал мужчина. При проверке документов водитель заметно нервничал и не смог ответить на вопросы полицейских", - отметили в полиции.

На место происшествия прибыли работники оперативно-следственной группы, которые в ходе досмотра автомашины нашли в салоне и в багажнике шесть пакетов с порошкообразным веществом и 14 пластиковых тубусов с аналогичным содержимым. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством спайс общей массой более 850 граммов.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - отметили в пресс-службе.