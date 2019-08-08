В СК назвали Фомина одним из организаторов массовых беспорядков в Москве 27 июля

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявит Сергею Фомину, самостоятельно явившемуся в правоохранительные органы, обвинение в организации массовых беспорядков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Он стал первым задержанным по подозрению в организации массовых беспорядков. "Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков")", - сказали в СК. Следователи установили, что "Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Следствие 8 августа обратится в суд с ходатайством об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Сергей Фомин, объявленный в розыск, в четверг рано утром сам явился в ОВД "Замоскворечье". По словам источника, он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих родственников.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка ранее были арестованы 9 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. В розыск были объявлены два человека, в их числе был Сергей Фомин. Он ушел с несанкционированной акции, взяв на руки чужого ребенка.

Уголовное дело о массовых беспорядках передано для расследования в центральный аппарат СК.