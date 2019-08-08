Все погибшие в ДТП под Новороссийском опознаны

"Все погибшие, кто ехал в джипе, опознаны", - сказал Пуликовский.

ТАСС, 8 августа. Тела всех троих погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском опознаны, сообщил в четверг ТАСС министр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края Сергей Пуликовский.

В легковом автомобиле находились шесть человек, в результате ДТП трое из них погибли, в том числе двое детей. Погибшим детям, по предварительным данным, было десять и 16 лет, женщине - 40 лет, они из Челябинской области.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24", первые пациенты, пострадавшие после ДТП, выписываются в четверг, им была оказана своевременная помощь.

"Сегодня смело можно говорить о том, что первых пациентов мы выписываем, которые отделались легким испугом, своевременная помощь была оказана. На месте происшествия работали 30 бригад скорой помощи, все оказывалось вовремя, оперативно, очень профессионально", - сказал глава региона.

Кондратьев также сообщил, что барьерные ограждения, установленные на дороге, позволили избежать жертв в автобусе.

"Федеральная трасса была оборудована бордюрами оградительными, которые позволили автобусу в первую очередь врезаться в этот бордюр, а потом уже ... он начал делать маневр", - сказал он, отметив, что в ином случае "жертв было бы кратно больше, и были бы жертвы в самом автобусе".

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, у автобуса есть все разрешения для осуществления экскурсионной деятельности, санаторий неоднократно пользовался его услугами.

"Никаких претензий к техническому состоянию автобуса нет. Поэтому в данном случае следствие разбирается, какова причина данного страшного происшествия. Человеческий фактор ... либо неисправность автобуса", - сказал он.

ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба "транспортных средства упали в обрыв". По данным Минздрава Краснодарского края, в больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших, четыре человека переведены на лечение в Краснодар. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.