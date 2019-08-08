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Два человека погибли в массовом ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге

Из-за аварии движение на этом участке трассы сильно затруднено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля в четверг днем столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга, погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло ДТП с участием четырех легковушек, В результате погибли двое [человек], один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел у съезда на проспект Косыгина. Сервис "Яндекс.Карты" свидетельствует, что в этом районе движение по внешней стороне автодороги сильно затруднено, скорость движения составляет около 3 км/ч.

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РоссияСанкт-Петербург
Молния
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На место инцидента направлена санитарная авиация
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