Два человека погибли в массовом ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля в четверг днем столкнулись на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга, погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло ДТП с участием четырех легковушек, В результате погибли двое [человек], один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел у съезда на проспект Косыгина. Сервис "Яндекс.Карты" свидетельствует, что в этом районе движение по внешней стороне автодороги сильно затруднено, скорость движения составляет около 3 км/ч.