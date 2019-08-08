СМИ: у мэрии в городе на юге Швеции произошел взрыв

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Сильный взрыв прогремел в ночь на четверг рядом с мэрией города Ландскруна на юге Швеции. Взрывной волной в ряде домов были выбиты стекла, пострадала стоящая перед зданием муниципалитета статуя, сообщает агентство ТТ.

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые тщательно обследовали его. По их словам, пока еще трудно говорить о конкретном типе использованной взрывчатки.

"Сейчас идет интенсивная работа, в частности по обработке собранных ночью показаний свидетелей", - отметил пресс-секретарь Центра управления полиции региона Юг Патрик Форс.

По словам одного из очевидцев, взрыв был настолько сильным, что в доме затрясся пол. Никто не пострадал.

Как сообщает газета Helsingborgs Dagblad, с декабря 2018 года в Ландскруне произошло семь сильных взрывов. Но, как заверил на пресс-конференции в четверг глава местной полиции Патрик Хеймбранд, ситуация в городе "не является опасной для общественности".