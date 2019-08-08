На улице Мурманска нашли упаковку ампул с ядовитыми веществами

ТАСС, 8 августа. Упаковку ампул с надписью "Фосген" и "Дифосген", которые являются опасными ядовитыми веществами, нашли на улице Туристов в Мурманске. Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, ампулы изъяты и отправлены на исследование.

"Поступило сообщение об обнаружении упаковки ампул с неизвестным веществом, организована охрана места обнаружения. Сейчас ампулы изъяты, они переданы специалистам для изучения", - сказала представитель ведомства.

Местные СМИ опубликовали фото находки, на нем изображена упаковка с семью ампулами и надписью "Фосген" и "Дифосген", а также инструкцией по их применению.

Фосген - бесцветный газ, чрезвычайно токсичен для человека. Дифосген - бесцветная жидкость, также является чрезвычайно опасным ядом. Во время Первой мировой войны фосген и дифосген использовали в качестве боевых отравляющих веществ.