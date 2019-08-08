{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Вертолет санавиации после ЧП в военной части направлен в сторону Неноксы

На борту находятся две бригады медиков

ТАСС, 8 августа. Вертолет санавиации с двумя бригадами медиков вылетает в сторону Неноксы после пожара в военной части в Архангельской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский.

"Вылетает один вертолет с двумя бригадами [медиков] на борту в сторону Неноксы", - сказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, возле Неноксы, входящей в состав Северодвинска, находится ракетный полигон ВМФ России.

Теги
РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
Причиной ЧП на военном полигоне под Архангельском стал взрыв реактивного двигателя
В результате инцидента погибли два человека
Читать полностью