Вертолет санавиации после ЧП в военной части направлен в сторону Неноксы

ТАСС, 8 августа. Вертолет санавиации с двумя бригадами медиков вылетает в сторону Неноксы после пожара в военной части в Архангельской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Архангельской областной клинической больницы Алексей Преловский.

"Вылетает один вертолет с двумя бригадами [медиков] на борту в сторону Неноксы", - сказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, возле Неноксы, входящей в состав Северодвинска, находится ракетный полигон ВМФ России.