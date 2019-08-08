Пострадавшим при ДТП под Новороссийском жителям Подмосковья выплатят компенсации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители Московский области, пострадавшие в результате ДТП с автобусом под Новороссийском, получат денежные компенсации в размере от 200 до 500 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Жителям Подмосковья, которые пострадали в результате ДТП под Новороссийском, в зависимости от характера вреда, причиненного здоровью, предусмотрена следующая денежная выплата: при легкой тяжести - 200 тыс. рублей, а тяжелой и средней степени - 500 тыс. рублей. Мы следим за ситуацией и окажем нашим жителям всю необходимую помощь при оформлении документов на выплату", - процитировали в сообщении министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

Как пояснили в ведомстве, среди пострадавших в ДТП девять жителей Подмосковья, из них трое детей. В настоящее время они находятся в лечебных учреждениях здравоохранения Краснодарского края.

Автобус Hyundai, в котором находился 41 человек, и легковой автомобиль Volkswagen Touareg с шестью пассажирами столкнулись вечером 7 августа на трассе Новороссийск - Керченский пролив. Оба транспортных средства упали в обрыв, водители живы. Трое пассажиров Volkswagen погибли, их них двое - дети, пострадали 44 человека.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.