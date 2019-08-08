В ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском пострадали жители 11 регионов

Она добавила, что горячая линия начала работать с 01:00 мск, на данный момент на нее поступило порядка 20 звонков, обращаются люди из разных регионов, которые не могут дозвониться до родственников, отдыхающих в Краснодарском крае, уточняют фамилии пострадавших, также поступали звонки с предложениями оказать помощь.

"Размещение на сегодняшнюю минуту никому из родственников погибших и пострадавших не требовалось. Мы сегодня обошли всех пострадавших, предоставили им необходимую одежду, они знают, что как только их выпишут из больницы, мы окажем помощь по их доставке к местам отдыха в Анапе, где они проживали. Через какое-то время у них у всех куплены билеты на отправку в регионы, из которых они прибыли на отдых, пока досрочно прекращать отдых они не планируют, все как было запланировано", - сказала ТАСС заместитель мэра Новороссийска Наталья Майорова.

ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба "транспортных средства упали в обрыв". В легковом автомобиле находились шесть человек, в результате ДТП трое из них погибли, в том числе двое детей. По данным Минздрава Краснодарского края, в больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших, четыре человека переведены на лечение в Краснодар.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").