В ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском пострадали жители 11 регионов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в произошедшем накануне ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском являются жителями 11 регионов России, сообщили ТАСС на горячей линии администрации Новороссийска.
"Пострадавшие из Курской области, Московской области, Владимирской области, Амурской области, Республики Удмуртия, Челябинской области, Саратовской области, Красноярского края, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Краснодарского края (Анапа). Погибшие - из Челябинской области", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что горячая линия начала работать с 01:00 мск, на данный момент на нее поступило порядка 20 звонков, обращаются люди из разных регионов, которые не могут дозвониться до родственников, отдыхающих в Краснодарском крае, уточняют фамилии пострадавших, также поступали звонки с предложениями оказать помощь.
"Размещение на сегодняшнюю минуту никому из родственников погибших и пострадавших не требовалось. Мы сегодня обошли всех пострадавших, предоставили им необходимую одежду, они знают, что как только их выпишут из больницы, мы окажем помощь по их доставке к местам отдыха в Анапе, где они проживали. Через какое-то время у них у всех куплены билеты на отправку в регионы, из которых они прибыли на отдых, пока досрочно прекращать отдых они не планируют, все как было запланировано", - сказала ТАСС заместитель мэра Новороссийска Наталья Майорова.
ДТП с автобусом и легковушкой произошло вечером в среду на 16-м км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба "транспортных средства упали в обрыв". В легковом автомобиле находились шесть человек, в результате ДТП трое из них погибли, в том числе двое детей. По данным Минздрава Краснодарского края, в больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших, четыре человека переведены на лечение в Краснодар.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").