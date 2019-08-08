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Члены политической партии украли бюджетные деньги в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело о хищении денег краевого бюджета членами одной из политических партий, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения средств краевого бюджета, совершенного членами одной из политических партий. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба и круг лиц, которые будут привлечены к ответственности, устанавливаются.

В июле сотрудники СК проводили выемку документов в региональном отделении партии "Единая Россия".

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