На Ахмеда Сутулого завели дело по статье УК РФ о высшем положении в преступной иерархии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении лидера криминальной среды по прозвищу Ахмед Сутулый по статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области по материалам оперативников управлением уголовного розыска ГУ МВД возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")", - говорится в сообщении.

Ахмед Сутулый был задержан в 2018 году в Красногорске за хранение героина, в отношении него было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии - вор в законе с криминальным прозвищем Ахмед Сутулый. Как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, он постоянно проживал на территории Москвы, осуществлял координацию действий организованных групп на территории Химкинского, Люберецкого, Красногорского районов Подмосковья, Москвы, а также на территории аэропорта Шереметьево. Он поддерживал связи с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов", - отмечается в сообщении.