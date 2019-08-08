{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: при крушении небольшого самолета в Пенсильвании погибли три человека

Агентство не сообщает, куда направлялся самолет

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет упал в четверг во дворе жилого дома в городе Уиллоу-Гроув на юго-востоке штата Пенсильвания, погибли три человека, которые находились на борту. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Катастрофа произошла вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта в пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания). Куда направлялся самолет, пока не уточняется.

Перед падением самолет задел верхушки нескольких деревьев. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

Теги
США
Гранату нашли в районе Люблинского пруда в Москве
В настоящее время место, где нашли гранату, оцеплено
Читать полностью